Экипаж миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил опорный и наблюдательный пункты ВСУ

Экипаж 240-миллиметрового самоходного миномета особой мощности 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательный пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), препятствующие продвижению российских штурмовиков в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны РФ.

Получив координаты целей, расчет скрытно выдвинулся к огневой позиции и в кратчайшие сроки произвел развертывание боевой машины. Действуя под прикрытием группы воздушного наблюдения, минометчики провели обстрел выявленной цели противника и уничтожили опорный и наблюдательный пункты украинских боевиков, стоящие на пути штурмовых подразделений.

«Работаем на системе 2С4. Выполняем задачи в основном по поражению долговременных опорных точек и тех мест, где тяжело выкурить обычной ствольной артиллерией противника. Система 2С4, 240-миллиметровый миномет, использует в основном боеприпасы осколочно-фугасные, есть также активно-реактивные мины и мины повышенной точности «Смельчаки». В данный момент работаем на дальность 14 км, потому что используется активно-реактивная мина. А в основном поражаем цели на удалении 6–7 км», — рассказал командир взвода с позывным Ягуар.

Выполнив огневую задачу, российские военнослужащие увели боевую машину в безопасный район, тем самым спасая ее от ответного огня артиллерии и ударных беспилотников ВСУ.

240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений и многого другого. Для стрельбы из этого орудия не требуется специальной подготовки позиции перед стрельбой. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра.

Ранее, 7 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о боевой работе военных ВС РФ и ремонте миномета «Тюльпан» на южнодонецком направлении. Российские солдаты ведут чрезвычайно интенсивный огонь, поддерживая наступление штурмовых групп. Ремонт артиллерийских орудий ведется непрерывно: чистятся от нагара пушки, меняются фильтры, ремонтируются двигатели, проверяются топливные системы.

До этого, 15 мая, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как экипажи миномета «Тюльпан» уничтожают укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Чтобы враг через БПЛА не обнаружил российскую боевую технику с воздуха, ее тщательно маскируют, прячут в огромных окопах, прикрывают ветками.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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