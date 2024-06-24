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Синоптики спрогнозировали облачность и до +23 градусов в Москве 24 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +23 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 24 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем прогнозируют от +19 до +24 градусов, ночью температура может снизиться до +7 градусов.

Ожидается северный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 744–746 мм ртутного столба.

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Ранее, 20 июня, в Гидрометцентре РФ предупредили, что небольшие дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели. В понедельник и вторник, 24 и 25 июня, синоптики ожидают ночью +9…+14 градусов, днем — +19…+24 градуса. Возможен северный ветер с порывами 3–8 м/c.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова 17 июня отметила, что в Москве наблюдаются редкие для июня тропические ночи, подобное явление случается раз в семь-восемь лет. Также она сообщила, что характер осадков зависит от типа атмосферного фронта.

Помимо этого, 22 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что опасно жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в некоторых регионах Западной Сибири и в Якутии. Он добавил, что, по результатам исследований, такая «волна тепла» оказывает очень негативное влияние на человека.

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