Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале
Боестолкновение в Махачкале продолжается на улице Магомедгаджиева. Об этом сообщила представитель МВД по Дагестану Гаяна Гариева 23 июня.
«Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и гражданского населения обновленной нет», — сказала она.
Кроме того, на улице Орджоникидзе подожжен патрульный автомобиль ППС.
Telegram-канал «112» сообщил, что правоохранители ликвидировали двух нападавших.
Вечером в воскресенье появилась информация о стрельбе в районе церкви в Дербенте. Позднее в ГУ МВД сообщили, что неизвестные обстреляли синагогу и церковь, а после скрылись на белом Volkswagen Polo. Погиб один полицейский.
Затем стало известно, что неизвестные обстреляли церковь, а также пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один сотрудник полиции погиб, а шесть пострадали. Также горела городская синагога.
Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что при этих нападениях в Дербенте погиб священник, а в Махачкале — охранник церкви.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике объявлен план «Перехват» для поимки преступников, а также создан оперштаб. В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»).