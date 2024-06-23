В Севастополь направили специалистов центра медицины катастроф

Минздрав РФ направил в Севастополь, где при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более 100 человек и пятеро погибли, бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф. Об этом 23 июня сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы», — сказал он.

По словам Кузнецова, решения о тактике лечения пострадавших будут приниматься по итогам совместных осмотров.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник пообещал, что Россия даст ответ на удар по Севастополю. По его словам, атака украинских войск была нужна, чтобы посеять панику.

«Украина сильно забывает об ответных возможностях, о том, что они получат в ответ. Потому что безнаказанными эти действия не останутся, как с военной, так и правовой точки зрения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

ВСУ днем в воскресенье, 23 июня, нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся там возложили на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также на киевский режим.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что пострадавшие из числа несовершеннолетних будут направлены в больницы Москвы, борт из столицы уже в пути. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования. Кроме того, даны все необходимые распоряжения.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в день Святой Троицы.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных