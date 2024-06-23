ООН призналась в собственной ненужности, заявив после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, что стремится положить конец украинскому конфликту. Такое мнение 23 июня выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ООН ранее в этот день заявили «Известиям», что всем сторонам конфликта на Украине нужно избегать жертв среди гражданского населения, а сама организация старается положить конец этому кризису в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи.

«Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать «мы за всё хорошее против всего плохого» и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИДа подчеркнула, что Секретариат ООН политизирует в угоду Западу свои заявления и действия в вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Захарова отметила, что международной организации стоило бы признать факт гибели мирных людей при обстреле Севастополя со стороны ВСУ и осудить эту террористическую атаку.

ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. В Минздраве России уточнили, что при атаке пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. Он объявил 24 июня днем траура в городе. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Президент России Владимир Путин позвонил Развожаеву и выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей. Глава государства дал всем федеральным ведомствам поручения по вопросу помощи пострадавшим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина совершила ее в день Святой Троицы.

В Минобороны РФ заявили, что в этом ударе по Севастополю, совершенному пятью американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, в первую очередь виновны США, которые передали такое оружие Украине, но ответственность за атаку лежит и на киевском режиме, с территории которого были запущены снаряды.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.