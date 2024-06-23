Трамп назвал Байдена худшим президентом страны
Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена во втягивании страны в третью мировую войну, передает телеканал «Известия». Политик заявил, что Россия, Китай и КНДР смеются над Вашингтоном из-за Байдена.
«Я ставлю Америку на первое место. Теперь при жуликоватом Джо Байдене, худшем президенте за всю историю нашей страны, мир объят огнем. Наша граница переполнена. Инфляция бушует. Преступность вышла из-под контроля. В Европе царит хаос, Ближний Восток взрывается. Иран набирает уверенность, Китай вырывается вперед», — отметил в своем выступлении бывший президент США.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.