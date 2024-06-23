Очевидица рассказала об обстановке на пляже при ударе ВСУ по Севастополю

Первым взрывам люди не придали значения, однако когда они продолжились, то окружающие запаниковали и побежали под деревянный навес на пляже. Об этом 23 июня рассказала «Известиям» очевидица событий в Севастополе Екатерина.

«Все люди запаниковали, побежали под этот навес, выходили с моря, кто успел — взяли вещи. Такого страха я еще, наверное, в жизни не испытывала. Лежали под этим навесом мужчины некоторые, говорили всем, что надо лежать, сгруппироваться. <...> Когда уже всё утихло, мы решили собрать вещи и убежать. <...> Когда мы бежали, видели множество людей раненых, которым помогали», — сообщила она.

По словам Екатерины, одни раненые кричали и просили о помощи, других неравнодушные выносили на руках и оказывали им медицинскую помощь.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу, над его отражением работали силы ПВО РФ. Момент удара попал на камеру очевидца, на кадрах отдыхающие на пляже бросаются бежать, услышав громкие звуки с неба.

По последним данным, погибли пять человек, в том числе трое детей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в день Святой Троицы. Россия будет требовать реакции на эту атаку от международных организаций, но они, как напомнила Захарова, ангажированы Западом.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.