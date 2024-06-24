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Более четверти россиян предпочитают обогащенную минералами воду

Опрос: 26% россиян предпочитают обогащенную минералами воду
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Фото: Global Look Press/Petra Schneider-Schmelzer via ww
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«СБЕР ЕАПТЕКА» и производитель минеральной природной столовой питьевой воды «Моя Стихия» опросили пользователей своих социальных сетей, а также покупателей и выяснили, сколько минеральной воды в день пьют граждане и воду с какими минералами предпочитают. Результатами опроса они поделились с «Известиями» 24 июня.

Более четверти опрошенных (26%) обращают внимание на минеральный состав бутилированный питьевой воды и предпочитают воду с повышенным содержанием минералов. 12% выбирают воду без повышенного количества минералов, остальные не обращают внимание на состав воды.

Среди тех, кто обращает внимание, большинство (18%) предпочитают воду с магнием либо с присутствием магния — натриево-магниевую или с магнием и кальцием. 6% выбирают натриевую или с его участием кальциево-натриевую или натриево-борную. И 2% пьют йодированную минеральную воду.

Более четверти опрошенных (26%) отметили, что главным образом пьют обогащенную минералами воду, чтобы восполнить дефицит минералов в организме. 4% делают это по совету лечащего врача. 15% выбирают воду с минералами в силу ее полезности и «живого» состава. 13% отдают предпочтение воде с минералами, так как она, по их мнению, приятнее обычной воды на вкус. 7% утоляют с ее помощью жажду и охлаждаются в жару, еще по 7% справляются с обезвоживанием, а также с последствиями интоксикации и отравлений. 6% признались, что укрепляют таким образом иммунитет.

По данным исследования, среди тех, кто пьет обогащенную минеральную воду, почти треть опрошенных (29%) делает это по мере необходимости. 12% отметили, что пьют в день не более дву-трех стаканов (500–600 мл), столько же (12%) опрошенных признались, что употребляют более четырех стаканов в день (свыше 800 мл) обогащенной минералами воды. 7% — не более одного стакана в день (200–250 мл).

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«Вода играет ключевую роль в поддержании гидратации и общего здоровья организма. Она участвует в регуляции температуры тела, транспортировке питательных веществ и выводу продуктов жизнедеятельности из организма. Минеральная вода полезна благодаря содержанию важных минералов, таких как кальций, магний и калий, которые поддерживают здоровье костей, сердечно-сосудистой и нервной систем», — прокомментировала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова.

15 июня диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, что в жаркую погоду важно своевременно утолять жажду и поддерживать водно-солевой баланс в организме. Но не все напитки в этом помогают. Так, алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газированные напитки не только не помогут утолить жажду, но и, напротив, усилят ее.

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