СМИ сообщили об отдалении от Макрона премьер-министра Франции Атталя

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, проводя свою предвыборную кампанию, всё больше отдаляется от президента страны Эммануэля Макрона, который и назначил его на этот пост. Об этом говорится в материале французской газеты Les Echos.

Отмечается, что Атталь всё больше демонстрирует свою автономию и подчеркивает разногласия с Макроном. На прошлой неделе он представил себя как «свободного» премьера, в конце этой призвал французов «выбрать» его в качестве следующего главы правительства.

«Один на сцене. Как единоличный лидер кампании. В большинстве роликов нет изображения Эммануэля Макрона. Не больше, чем в избирательной программе. На открытии под баннером «Вместе за Республику» — портрет Габриэля Атталя», — описывает Les Echos прошедшее мероприятие 20 июня.

Макрон назначил Атталя премьером в январе этого года. Он стал самым молодым премьером в истории страны.

На выборах в ЕП партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,8% голосов, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. После этого французский лидер заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов.

11 июня Europe 1 со ссылкой на источник сообщил, что Макрон ведет со своим окружением дискуссию по поводу возможности отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах.

Анализируя причины подобных результатов, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин выразил мнение, что партия Макрона проиграла на выборах в ЕП из-за социальной политики и непопулярных законопроектов.