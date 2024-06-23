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СМИ узнали о планах принца Уильяма избежать конфликтов между детьми

The Daily Beast: принц Ульям поощряет детей не работать на королевскую семью
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Фото: Global Look Press/Pool
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Принц Уильям намеревается выселить из Букингемского дворца принца Луи и принцессу Шарлотту, оставив старшего сына Джорджа наследником, таким образом поощряя младших детей не работать на королевскую семью, а выбирать свой жизненный путь. Об этом 21 июня сообщила газета The Daily Beast со ссылкой на источники.

По данным издания, Уильям надеется, что такой подход поможет его детям избежать конфликтов, подобных его разногласиям с младшим братом принцем Гарри.

«Принца Луи и принцессу Шарлотту, двоих младших детей принца Уильяма, следует «поощрять не становиться работающими членами королевской семьи» в соответствии с радикальными планами по изменению британской монархии, когда Уильям и принцесса Кейт взойдут на трон», — говорится в публикации.

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Ранее, 6 июня, британская газета The Mirror сообщила, что король Карл III по совету врачей пропустил некоторые мероприятия, посвященные годовщине высадки союзников в Нормандии, эти обязанности исполнил его сын принц Уильям. Источники издания сообщили, что король был рад тому, что его сын впервые заменит его.

В январе 2023 года, газета The Guardian отметила, что британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге «Запасной», как подвергся нападению со стороны своего старшего брата принца Уильям. По словам Гарри, это произошло в 2019 году в столице Великобритании. Уильям пришел к нему, чтобы обсудить натянутые отношения с женой Гарри — Меган Маркл. После того как младший из братьев обвинил старшего в отсутствии поддержки, «разъяренный» Уильям напал на него — схватил за воротник и повалил на пол.

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