Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Венесуэлы

В штате Сукре на севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 23 июня сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным специалистов, в 66 км к северо-востоку от города Карупано подземные толчки были зафиксированы на глубине 998 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее в этот день у берегов Японии, недалеко от префектуры Фукусима, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Риск цунами не наблюдался, однако последствия почувствовали четыре префектуры (Мияки, Фукусима, Ибараки и Тотигити).