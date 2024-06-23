Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции рассказали о мести саудовского принца Байдену
Мир
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Венесуэлы
Мир
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Мир
СМИ сообщили о размещении в румынской деревне крупнейшей авиабазы НАТО в Европе
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще двух БПЛА ВСУ
Мир
Орбан назвал завершение конфликта на Украине одной из главных целей Венгрии
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Армия
Российские артиллеристы сорвали перегруппировку ВСУ на островах Днепра
Мир
Трамп заявил о втягивании Байденом США в третью мировую войну
Происшествия
Число уничтоженных в Брянской области БПЛА достигло 23
Спорт
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +23 градусов в Москве 23 июня
Мир
На Украине раскрыли число ежедневно выезжающих из страны уклонистов
Спорт
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще девяти дронов ВСУ
Мир
На свадьбе в азербайджанском Агстафе отравились 43 человека
Мир
Полиция задержала трех участников антиправительственной акции в Тель-Авиве
Сюжет:

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

0
Фото: Global Look Press/Osamah Yahya
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На судно у берегов йеменского порта Ходейда произошло очередное нападение. Об этом 23 июня сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 65 морских милях (примерно 120 км. — Ред.) к западу от Ходейды, Йемен», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Данный инцидент в управлении классифицировали как нападение. Власти Великобритании проведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Сделка с дьяволом: американские власти предложили хуситам мир
В обмен на частичное признание йеменских повстанцев

Ранее, 19 июня, в UKMTO сообщили, что торговое судно, атакованное хуситами 12 июня, вероятнее всего, затонуло в Красном море у берегов Йемена. Инцидент, случившийся в 66 км от Ходейды, произошел 12 июня. Торговое судно было дважды поражено воздушным снарядом, вследствие чего экипаж был эвакуирован.

15 июня стало известно, что у берегов Йемена произошло очередное нападение на судно. Отмечается, что происшествие, которое случилось в 40 морских милях (около 74 км) к югу от Мохи, Йемен, расценено как нападение.

Тогда же ВМС Британии сообщили, что загоревшееся после атаки торговое судно тонет у берегов Йемена. Кроме того, стало известно, что корабль дрейфовал в 55,6 км к северо-востоку от Джибути.

13 июня йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе коммерческое судно «Вербена», которое принадлежит Украине. Уточняется, что корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024