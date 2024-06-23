Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

На судно у берегов йеменского порта Ходейда произошло очередное нападение. Об этом 23 июня сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 65 морских милях (примерно 120 км. — Ред.) к западу от Ходейды, Йемен», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Данный инцидент в управлении классифицировали как нападение. Власти Великобритании проведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее, 19 июня, в UKMTO сообщили, что торговое судно, атакованное хуситами 12 июня, вероятнее всего, затонуло в Красном море у берегов Йемена. Инцидент, случившийся в 66 км от Ходейды, произошел 12 июня. Торговое судно было дважды поражено воздушным снарядом, вследствие чего экипаж был эвакуирован.

15 июня стало известно, что у берегов Йемена произошло очередное нападение на судно. Отмечается, что происшествие, которое случилось в 40 морских милях (около 74 км) к югу от Мохи, Йемен, расценено как нападение.

Тогда же ВМС Британии сообщили, что загоревшееся после атаки торговое судно тонет у берегов Йемена. Кроме того, стало известно, что корабль дрейфовал в 55,6 км к северо-востоку от Джибути.

13 июня йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе коммерческое судно «Вербена», которое принадлежит Украине. Уточняется, что корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.