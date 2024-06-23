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Роналду стал рекордсменом Евро по числу голевых передач

Роналду вышел на первое место в истории Евро по числу голевых передач
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Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал голевой пас в матче с Турцией в групповом турнире Евро-2024, став рекордсменом Евро по числу голевых передач.

Для 39-летнего форварда эта результативная передача стала седьмой на чемпионатах Европы, что является лучшим показателем в истории турнира. Следом идет чешский форвард Карела Поборски, на его счету шесть голевых пасов.

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Португалия обыграла Турцию и вышла в плей-офф чемпионата Европы 22 июня. Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Сборная Португалии набрала шесть очков и за тур до финиша группового этапа обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. На счету турецкой команды три балла, она занимает второе место в группе, опережая сборные Чехии и Грузии (по одному баллу у каждой).

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

12 июня стало известно, что Роналду стал рекордсменом мира по числу проведенных на высшем уровне матчей. Роналду во вторник вышел на поле в стартовом составе национальной команды в товарищеском матче против Ирландии. Эта игра на высшем уровне стала для Роналду 1226-й. Португальцы разгромили соперников со счетом 3:0.

Португальский футболист с января 2023 года играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

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