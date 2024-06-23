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Зоопсихолог рассказала об определении психических заболеваний у питомцев

Зоопсихолог рассказала, как определить психические расстройства у питомца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Зоопсихолог Vetcity Clinic Полина Парфентьева 23 июня сообщила, как определить, что у кошки или собаки есть проблемы с психическим здоровьем.

«Как правило, почти всегда на расстройства психики накладываются проблемы поведения. У животных могут встречаться различного рода фобии, посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивные расстройства, расстройства пищевого поведения, тревожные расстройства, синдром дефицита внимания», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, самые частые расстройства — это нарушение развития психики. Такое случается, когда животное во время чувствительного периода развития не получает нужного количества стимулов. После психика питомцев не справляется с нагрузками на нервную систему.

Парфентьева назвала несколько симптомов, которые могут указывать на то, что у животного есть проблемы с психикой.

«Расстройство сна. Норма сна для взрослых животных составляет 14–18 часов, и чуть больше — для детенышей и пожилых. Важно не только количество, но и качество сна: он должен быть спокойным и глубоким. Также бесцельное поведение. Например, собака кружится или хаотично рвется с поводка на прогулке, но практического смысла в этом поведении нет: нет никакого логичного стимула, который заставляет животное так себя вести. Происходит движение ради движения», — сообщила специалист.

Также к тревожным признакам нездоровой психики Парфентьева отнесла: действия, неадекватные по силе и длительности внешнего раздражителя. Например, при звуке мотора машины или мотоцикла собака не просто пугается, а в панике старается вырваться от владельца и убежать. То есть питомец боится за свою жизнь настолько, что теряет самоконтроль. Хотя, по сути, звук от транспорта не является настолько громким, чтобы так испугать животное. Подозрение могут вызывать самоповреждение, например, выгрызание хвоста и повторяющиеся или навязчивые движения, такие как чрезмерное вылизывание лап или ловля несуществующих мух.

Парфентьева выделила, как тревожный симптом генерализацию страха. То есть он постепенно распространяется на всё большее количество ситуаций или мест. К примеру, кошка сначала боялась есть в определенном углу кухни, а затем во всем помещении, после уже во всех комнатах. Также серьезным признаком являются: страх, несоответствующий ситуации, например, боязнь гулять в привычной среде, есть из миски, страх новых предметов.

Выделялся также уровень возбуждения, несоответствующий ситуации, например, чрезмерное возбуждение на прогулке, а еще быстрый «перегрев» питомца от игры с сородичем, после чего случается драка. В таком случае будет ставиться вопрос о том, почему нервная система питомца не справилась с длительностью данной нагрузки.

«Если вы заметили у своего питомца один или несколько из этих симптомов, это повод обратиться к специалисту. Забота о психическом здоровье домашних животных не менее важна, чем забота о физическом здоровье. Необходимо помнить о том, что психические страдания могут существенно снижать уровень жизни питомца», — добавила в заключение эксперт.

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