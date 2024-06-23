Аналитики описали сценарий захвата Тайваня Китаем без единого выстрела

Американские аналитики описали сценарий, при котором КНР способна захватить Тайвань, не начиная вооруженный конфликт. Об этом 22 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

«CSIS предупреждает, что есть третий способ, которому США и другим демократическим странам-единомышленникам будет гораздо труднее противостоять: карантин», — говорится в публикации.

Центр предупредил, что КНР может использовать «серые тактики»: действия, которые не являются прямым объявлением войны, однако будут влиять на состояние Тайваня как независимой страны. Например, Китай может ввести полный или частичный карантин, перекрыв доступ к портам и прекратив поставки жизненно важных товаров (например, энергоносителей).

«Карантин — это операция правоохранительных органов по контролю за морским или воздушным сообщением в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер», — уточняется в докладе.

Эксперты центра обратили внимание на поведение Китая в Южно-Китайском море: корабли береговой охраны КНР столкнулись с катерами ВМС Филиппин на этой неделе. В данном конфликте наблюдался уровень агрессии, которого не было до этого. Например, один из филлипинских солдат потерял палец в столкновении.

Различия карантина и блокады также могут позволить Китаю осудить США за потенциальное вмешательство: без формального объявления войны или задействования вооруженных сил КНР, при появлении американского оружия или армии на полуострове, китайские власти могут обвинить Вашингтон в провоцировании конфликта.

CNN подчеркнул, что Китай может усилить экономическое давление на Тайвань через введение обязательных таможенных деклараций при ввозе товара на территорию страны. При отсутствии подобных деклараций власти КНР могут оставить за собой право применять жесткие наказания.

Ранее, 17 июня, в минобороны Тайваня заявили об отсутствии стремлений к войне с Китаем. Глава оборонного ведомства указал, что Пекин укрепляет свою армию и пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе с помощью военной активности и угроз в его акватории.

15 июня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года пожаловался на США, которые обманом пытались заставить Китай вторгнуться на Тайвань, но председатель не поддался на провокации и предупредил о них своих подчиненных. Посольство КНР в США, в свою очередь, напомнило, что Вашингтон поставляет Тайбэю оружие.

10 июня глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Сэмюэль Папаро заявил, что Пентагон запланировал для обороны Тайваня массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), безэкипажных катеров и подводных систем в случае «атаки со стороны материкового Китая». Американская сторона считает, что использование тысяч беспилотных систем затормозит возможную операцию КНР и США успеют приготовить ответ на нее.

Американский лидер Джо Байден 4 июня допустил вмешательство американских военных, если вооруженный конфликт между Пекином и Тайбэем произойдет. Президент США объяснил, что его страна решится на такой шаг, если Китай попытается в одностороннем порядке изменить статус Тайваня.

2 июня глава минобороны Китая Дун Цзюнь в ходе выступления на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что все, кто пытается разделить Тайвань и Китай, роют себе могилу. Он также осудил политику нового правительства Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.