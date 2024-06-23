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СМИ сообщили о гибели 315 военных ЦАХАЛ с начала наземной операции в Газе

The Times of Israel: количество погибших в Газе израильских военных достигло 315
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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С начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа число погибших военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выросло до 315 человек. Об этом 22 июня сообщила газета The Times of Israel.

«Армия обороны Израиля заявила, что солдат погиб в боях на юге Газы, в результате чего число погибших жертв наземной операции достигло 315», — говорится в публикации.

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Ранее, 15 июня, сообщалось, что восемь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате попадания по перевозившему их бронетранспортеру противотанкового снаряда в городе Рафах на юге сектора Газа. Израильские военные заявили, что погибшие принадлежали к инженерному батальону, а их тела были эвакуированы из города вертолетами.

14 июня страны G7 призвали урегулировать конфликт в Газе путем признания Палестины. Отмечалось, что государства должны сосуществовать в рамках безопасных и признанных границ на основе международного права и соответствующих резолюций ООН. Они также указали на важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под руководством палестинского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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