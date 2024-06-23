В Луганске военнослужащие ВС РФ поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

В Луганске военнослужащие группировки российских войск «Центр» поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем. Об этом 23 июня рассказали в Министерстве обороны России.

Заместитель командующего группировки войск «Центр» по военно-политической работе Кирилл Кулаков поздравил ветерана с праздником, вручил ей живые цветы и выразил благодарственные слова от всего личного состава Центрального военного округа.

«Елене Ивановне Рождественской, которую мы пришли поздравлять, исполнилось 100 лет. Таких единицы уже осталось. Ветераны по Луганску и Луганской области — их несколько сотен всего, и мы их всех знаем поименно и пофамильно. Поэтому каждый юбилей, каждый праздник, каждый день рождения проходит уже точечно, адресно, потому что ветеранов, к сожалению, уже очень мало. <…> Благодаря вот таким ветеранам действительно есть с кого брать пример. Они добыли ту Победу, а мы добудем сейчас эту победу. Победа будет за нами», — сказал он.

Кроме этого, в честь юбилея артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили любимые музыкальные композиции Елены Ивановны, такие как «Марш артиллеристов», «Песенка фронтового шофера», «Случайный вальс» и другие песни времен ВОВ.

Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарила гостей за проявленные внимание, пожелала мира, добра и благополучия, а также рассказала о военном времени, когда каждый человек, желающий мира, не выбирал, куда ему идти, а шел туда, где был нужен.

Елена Ивановна Рождественская родилась 22 июня 1924 года в Курской области. До начала войны ее семья переехала в Сталино (сейчас — Донецк). В 1942 году девушка вступила в ряды Красной армии, а после служила в артиллерийском полку на Северном Кавказе. Вынесла с поля боя раненого командира полка, получила контузию. Позднее Елена Рождественская участвовала в боях за освобождение Киева и Будапешта. Победу встретила в Вене. Елена Ивановна награждена орденом Великой Отечественной войны, медалями «За оборону Северного Кавказа», «За боевые заслуги», «За освобождение Будапешта».

Минобороны РФ 22 июня запустило мультимедийный проект, посвященный 83-летней годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, под названием «Тот самый длинный день в году...». Проект рассказывает о трагических первых днях войны и создан на основе рассекреченных архивных документов о героических действиях Красной армии, а также материалов допросов пленных генералов Третьего рейха, сообщили в ведомстве.

В День памяти и скорби также прошли акции «Свеча памяти» на Сахалине, в Луганске, на Поклонной горе в Москве, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в Белогорске Амурской области, а также состоялась акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане.

22 июня в беседе с «Известиями» ветеран Великой Отечественной войны Василий Тимченко рассказал про военные годы. До 1944 года он работал в колхозе, поскольку в то время мальчишки заменили всех мужчин, ушедших на фронт, а после Тимченко призвали в армию. Вместе с другими тогда еще ребятами после призыва попал во Львовскую область в запасной полк. Его отобрали в учебный батальон, где готовили сержантов-автоматчиков.

До этого, 9 мая, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Моргунов, которому в 2023 году исполнилось сто лет, рассказал «Известиям», что его призвали в армию СССР в 1941 году, где он служил радистом. Сначала его отправили на Дальний Восток для сдерживания японцев, а потом как опытных военных призвали на Западный фронт, после очень быстро перекинули в Прагу, которую нужно было спасать. Жители Праги, которые очень любили свою столицу, встретили советских военных как героев. Женщины целовали солдат. Рассказывая о Великой Отечественной войне, Моргунов не может сдержать слез.