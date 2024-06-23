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Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Забег «Гонка героев» проходит 22 и 23 июня на подмосковном полигоне «Алабино». Директор спортивных проектов «Лиги героев» Денис Анников в разговоре с «Известиями» рассказал подробнее об этом событии.

«Мероприятие будет двухдневное. И в субботу, и в воскресенье общее количество участников у нас будет порядка 5 тыс. человек. Участников уже так много, что мы не помещаемся в один день. Нам пришлось сделать мероприятие в два дня, и мы очень этому рады», — рассказал Анников.

Анников выразил гордость за то, что его люди проводят именно так свои выходные.

«Они собрались со своими друзьями поучаствовать в нашем мероприятии, и безусловно каждый из них откроет в себе что-то новое и свои безграничные возможности. Специально для них мы подготовили новую трассу, обновленную, мы сделали новые препятствия, в том числе для них. Кто-то из них побежит индивидуально, кто-то командой, но так или иначе каждый из них прочувствует новую мощь в себе», — поделился директор «Гонки героев».

Анников также рассказал, что на протяжении всего сезона будет проводиться большое количество мероприятий. Он привел в пример велогонку La Strada, которая будет организована «Лигой героев» на следующих выходных.

«Смотрите за нашим календарем, участвуйте в наших мероприятиях и занимайтесь спортом!» — добавил Анников.

Спортивные выходные с «Известиями»
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Ранее, 6 июня, сообщалось, что 1600 человек приняли участие в забеге «Навстречу Играм дружбы» на ПМЭФ. На площади Исаакиевского собора участники форума и жители города вышли на старт дистанции 5 км. Также в забеге приняли участие представители делегации ОАЭ во главе с министром экономики Абдуллой бин Тук Аль-Марри. Спортивные игры ПМЭФ объединили более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

До этого, 19 мая, сообщалось, что по всей России стартовал масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ». Тысячи россиян синхронно вышли на старт. В Москве начало полумарафона было назначено на 8:00, но множество бегунов в спортивной одежде начали собираться еще до 7:00, чтобы поучаствовать в главном беговом событии страны.

Как сообщил корреспондент «Известий» Александр Федорчак, в Москве в забеге на 5 км приняли участие более 7 тыс. человек. В этом соревновании победила участница сборной России по гонкам с препятствиями Алиса Петрова, которая отметила, что была рада увидеть на трассе знакомые лица, а бегать по столице ей нравится, потому что это красивый город.

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