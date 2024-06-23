Синоптики спрогнозировали грозу и до +23 градусов в Москве 23 июня
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, местами гроза и до +23 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 23 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.
В Московской области днем прогнозируют от +19 до +24 градусов, ночью температура может снизиться до +9 градусов.
Ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
Ранее, 20 июня, в Гидрометцентре РФ предупредили, что небольшие дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели. Однако днем в субботу, 22 июня, будет преимущественно без осадков.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова 17 июня отметила, что в Москве наблюдаются редкие для июня тропические ночи, подобное явление случается раз в семь-восемь лет. Также она сообщила, что характер осадков зависит от типа атмосферного фронта.
Помимо этого, 22 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что опасно жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в некоторых регионах Западной Сибири и в Якутии. Он добавил, что, по результатам исследований, такая «волна тепла» оказывает очень негативное влияние на человека.