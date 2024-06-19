Сотрудник охраны Риши Сунака арестован за ставки на дату выборов

Один из сотрудников личной охраны премьер-министра Великобритании Риши Сунака был отстранен от должности и арестован за участие в ставках на даты выборов в стране. Об этом 19 июня сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что офицер был арестован в понедельник, 17 июня, по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе.

«Дело было немедленно передано сотрудникам управления профессиональных стандартов полиции, которые начали расследование. Этот сотрудник также был отстранен от выполнения оперативных обязанностей», — приводит слова представителя полиции издание.

Комиссия по азартным играм связалась с полицией Лондона в прошлую пятницу, 14 июня. Кроме того, по вопросу расследования данного дела было уведомлено независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC).

«В настоящее время комиссия расследует возможность нарушений, связанных с датами выборов. Это расследование продолжается, и на данный момент комиссия не может предоставить никаких дополнительных подробностей», — сообщил изданию представитель комиссии по азартным играм.

Решение по предъявлении обвинений и о возбуждении уголовного дела останется за Королевской прокурорской службой, подчеркнула The Guardian.

Ранее, 22 мая, Сунак в видеообращении к нации заявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля. В свою очередь, лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что парламентские выборы являются шансом для страны выйти из хаоса.

До этого, 6 мая, стало известно, что Консервативная партия (тори) Сунака потеряла рекордное число мест в местных советах на выборах в Англии. В общей сложности консерваторы потеряли 474 места, в то время как лейбористы получили 186, либерал-демократы — 104, «зеленые» — 74, а другие партии — 100. Таким образом, консерваторы, у которых ранее было около 1 тыс. мест в английских советах, потеряли около половины. Тори потеряли управление 12 советами, а лейбористы получили большинство в восьми.