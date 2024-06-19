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Суд в Москве арестовал потушившего свечи в церкви мигранта

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Фото: СК РФ
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Зюзинский районный суд заключил под стражу 20-летнего гражданина Таджикистана Аскара Бутаева, который потушил свечи в церкви на юго-западе столицы. Об этом 19 июня сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве.

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в совершении противоправных действиях <…> судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа 2024 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Храме святого праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. Потушив свечи, иностранец применил насилие в отношении прихожанки храма. Как добавила пресс-служба московских судов общей юрисдикции, мужчина вел себя пренебрежительно по отношению к православной вере и своими действиями имел цель оскорбить чувства верующих.

«Потушил религиозные свечи, установленные в подсвечниках православными верующими в ходе совершения религиозного обряда, то есть публично совершил действия, выражающие явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — уточнили там.

Задержанный Бутаев обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

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В сентябре 2023 года женщина украла две куртки прихожан из церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве общей стоимостью 66 тыс. рублей. Как сообщала прокуратура столицы, кража была совершена утром, 8 сентября, и попала на камеры видеонаблюдения. Уже к полудню преступница была задержана и признала вину в совершении преступления.

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