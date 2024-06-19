В России заблокировали 14 тыс. сайтов псевдоучастников рынка ценных бумаг

По требованию прокуратуры РФ за I квартал текущего года было заблокировано 14 тыс. сайтов псевдоучастников рынка ценных бумаг. Они вводили потребителей в заблуждение выдачей кредитов, оформлением вкладов и иными финансовыми продуктами. Об этом генпрокурор России Игорь Краснов заявил 19 июня в ходе шестой встречи руководителей прокурорских служб стран БРИКС в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло под председательством Краснова и было посвящено современным цифровым решениям в повседневной практике прокурорских служб.

По словам генпрокурора РФ, сейчас флагманским цифровым направлением в работе российской прокуратуры является функционал нейросетей. Он напомнил, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В ведомственном университете будущие прокуроры уже сейчас изучают специальные дисциплины, направленные на повышение своих цифровых компетенций.

В качестве успешного примера использования новых технологий Краснов привел мониторинг судебных споров с признаками отмывания доходов и незаконного изъятия имущества. Благодаря такому мониторингу в 2023 году в России удалось сохранить имущественные комплексы девяти промышленных предприятий.

По итогу встречи генпрокуроры стран БРИКС договорились усилить сотрудничество в части транснациональных преступлений, пресечения незаконных трансграничных финансовых потоков, сбора цифровых доказательств и доступа к электронным доказательствам.

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