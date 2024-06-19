Стали известны даты Национального рекламного форума

Неделя рекламы в Москве состоится с 12 по 15 ноября и объединит на одной площадке ключевых лидеров мнений медиакоммуникационного бизнеса. Центральным событием станет Национальный рекламный форум, который пройдет в восьмой раз. Основная тема деловой программы Форума: «Бизнес, потребители, государство».

В течение четырех дней пройдут тематические дискуссии по основным сегментам и направлениям развития рекламной отрасли.

12 ноября – Саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти

Эксперты со стороны органов государственной власти и рекламной индустрии обсудят законодательные инициативы, актуальные вопросы нормативно-правового регулирования и правоприменительные практики, акты саморегулирования рынка.

13-15 ноября – Национальный рекламный форум

13 ноября – День digital

Рекламные кампании модернизируются и становятся всё более технологичными. Первый день НРФ’8 будет посвящен инструментам цифровых коммуникаций, новым стратегиям и актуальным подходам в интерактивной рекламе. Ключевые темы дня будут сформулированы при поддержке АРИР.

14 ноября – День контента и креатива под эгидой фестиваля Red Apple

​На площадке форума выступят российские и зарубежные эксперты, которые поделятся практическим опытом и своим взглядом на международное сотрудничество. День Red Apple акцентирует внимание на контенте и креативе рекламных кампаний, которые являются не менее важной маркетинговой составляющей, наравне с инструментами и технологиями. В этот день также состоится официальная церемония награждения победителей 34-го конкурсного сезона Red Apple.

15 ноября – День стратегических инициатив

В заключительный день программы НРФ состоятся основные стратегические сессии. В главном зале кинотеатра КАРО 11 «Октябрь» топ-менеджеры ключевых компаний рекламного рынка обсудят цели и задачи российского маркетинга, узнаваемость отечественных брендов и тренды в поведении потребителей. Также в этот день пройдет серия рабочих дискуссий, посвященных оценке эффективности медиа-инструментов.