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В городах России запустили кинопоказы на свежем воздухе

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Фото: Триколор
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Сезон бесплатных киносеансов на открытых городских площадках стартует в разных регионах страны.

«Триколор» запускает показы в летних кинотеатрах российских городов. В афише — полнометражное кино, популярные сериалы и мультфильмы. Киномарафон уже стартовал в Грозном, на очереди — Краснодар, Калининград и Екатеринбург.

«В день открытия показов в каждом городе гостей ждут развлекательная программа, тематическая фотозона, много попкорна и розыгрыш призов. Для каждой площадки составляется индивидуальная афиша. Например, показы в Грозном открыл сериал «Абрек», который снимался в самых красивых местах Чечни», — говорит директор по контенту «Триколор» Арсен Хомутов.

Ближайшие показы стартуют 21 июня в Краснодаре в парке Галицкого. Культурная программа начнется в 19:00. В день открытия гости парка увидят сериалы «Похититель: Хранитель сокровищ», «Запрет на браки в Чосоне» и «Королева колец» от канала «Дорама». После серий на свежем воздухе все желающие смогут продолжить смотреть сериалы в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

Киносезон в Калининграде начнется также 21 июня на стадионе «Калининград». В программе первого дня — мультсериалы «Три кота» и «Царевны» от телеканала СТС Kids. Показы в Екатеринбурге стартуют в июле в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского с вечера дорам.

Киномарафон «Кино. Лето. Триколор» на открытых городских площадках продлится до конца лета. Сверяться с актуальным расписанием можно в группе оператора в соцсети «ВКонтакте».

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