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«Народный фронт» подвел итоги двухлетней работы фонда «Всё для Победы!» в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 18 июня подвели итоги двухлетней работы фонда «Всё для Победы!», который был организован «Народным фронтом» и объединил людей, желающих помочь российской армии в защите интересов.

За два года фонд собрал миллиарды рублей, вещи, медикаменты и даже перспективные образцы вооружения. Так, Дмитрий Петровский разработал противодроновый комплекс, который обнаруживает и подавляет любые беспилотники противника. Он назвал устройство в честь своей супруги — «Ольга», рассказала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

«Противник постоянно их совершенствует, перестраивает. Чтобы не нужно было каждый раз менять все устройство, мы вот этот модуль достаем, ставим новый. Каждый из них на определенную частоту рассчитан, если грубо говорить — на определенный тип дронов», — поделился мужчина.

Кроме того, была разработана универсальная гусеничная платформа «Варан», грузоподъемность которой составляет до 1,5 т. Задачи платформы — подвозить медицинские средства и боекомплекты, а также эвакуировать ранены. Кроме того, она может превращаться в мобильное средство радиоэлектронной борьбы.

По словам участника выставки техники Барри Муртазина, с помощью платформы сканируется диапазон, на котором работает противник и подавляется. Сама она не видна в тепловизионном сигнале противника, поэтому платформу можно завести к нему в тыл и подавить все частоты, на которых летают его дроны. «Вараны» уже поставлены в серийное производство.

Одно из направлений фонда «Всё для Победы!», «Кулибин-клуб», также представил разработки своих инженеров на выставке.

«Народный фронт», подводя итоги работы фонда, рассказал, что благодаря его деятельности на линию боевого соприкосновения и в новые регионы были отправлены 80 тыс. аптечек, больше 7 тыс. дронов, 2 тыс. автомобилей и тонны гуманитарных грузов. По словам помощника президента РФ Алексея Дюмина, это не просто гуманитарная миссия, это и есть второй фронт.

Наиболее активным волонтерам вручили памятные знаки «Всё для Победы!», учрежденные по поручению президента России Владимира Путина. Среди награжденных были в том числе военкоры, которые объявляют именные сборы и сами доставляют на передовую необходимое подразделениям оборудование. Одним из первых такой сбор объявил военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в зоне СВО в апреле. На церемонии минутой молчания почтили память тех, кто погиб, выполняя профессиональный долг.

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Накануне сообщалось, что волонтеры фонда «Всё для Победы!» за два года собрали свыше 14 млрд рублей на нужды участников специальной военной операции. Средства военнослужащим перевели более 4 млн россиян, благодаря чему сотни подразделений получили технику и оборудование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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