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Программу переговоров Путина и Ким Чен Ына скорректировали из-за жары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Программу визита президента РФ Владимира Путина пришлось скорректировать из-за жары в Пхеньяне. Об этом в среду, 19 июня, сообщил председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе их переговоров.

«Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко», — заявил лидер КНДР. Уточняется, что на сегодняшний день в КНДР столбики термометров приблизились к отметке в +33 градуса.

На 19 июня у президента РФ запланировано большое количество мероприятий под открытым небом. Уточняется, что жители Пхеньяна с раннего утра собрались на улицах города, чтобы приветствовать Путина.

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Ранее в этот день Путин восхитился тем, как преобразился Пхеньян за 24 года, прошедшие с момента его предыдущей поездки в КНДР. Лидер России отметил, что что Ким Чен Ын направляет корейский народ, который самоотверженно трудится, и благодаря этому город стал очень красивым.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций прошли в резиденции «Кымсусан».

Лидеры двух стран встретились утром 18 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. По традиции в самом начале мероприятия оркестр исполнил гимны двух стран, затем прошел почетный караул, после чего лидеры представили друг другу свои делегации.

Во время переговоров с председателем КНДР Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы основано на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств. Базой для этого стал героизм советских и корейских граждан в 1940–1950 годы. Также президент РФ сообщил, что готов новый фундаментальный документ, который после подписания станет основой отношений России и КНДР в долгосрочной перспективе.

Президент РФ прилетел в КНДР 18 июня. Ким Чен Ын ожидал его прибытия в аэропорту. Встреча с корейским лидером для Путина станет третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент России не был с 2000 года. На тот момент его визави был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Путин будет находиться в КНДР с визитом 18 и 19 июня. Состоялись переговоры делегаций РФ и КНДР в расширенном составе, а также запланировано неформальное общение лидеров двух стран наедине. Кроме того, в программу визита включены торжественный концерт и государственный прием. Помимо этого, Путин и Ким Чен Ын возложат венок к монументу освобождения Кореи армией СССР.

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