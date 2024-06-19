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В России рекомендовали признать ВСУ и СБУ террористическими организациями

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре РФ и Федеральной службе безопасности признать Вооруженные силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ), а также Главное управления разведки минобороны страны террористическими организациями. Об этом говорится в итоговом докладе комиссии, который есть в распоряжении ТАСС.

«Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации инициировать признание Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями», — передает агентство 19 июня.

Отмечается, что это связано с выявленными в ходе парламентского расследования действиями этих украинских структур, которые направлены на создание угрозы безопасности детей.

Комиссия провела заключительное собрание 10 июня. В среду, 19 июня, Госдума и Совфед планируют утвердить доклад по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

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В рамках заслушивания итогового доклада Парламентской комиссии также будет обсуждаться вопрос запрета на усыновление детей из России для граждан тех государств, в которых разрешена смена пола, рассказал ранее в этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, российские дети, учитывая происходящее на Западе, «могут попасть в беду».

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