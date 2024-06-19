В Кузбассе задержан подозреваемый в гибели девочки, чье тело нашли в колодце
В Кемеровской области задержан подозреваемый в гибели 12-летней девочки, тело которой нашли в колодце в среду, 19 июня. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из полиции Кемеровской области — Кузбасса задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки, которая вчера была объявлена в розыск как без вести пропавшая», — отметила она в своем Telegram-канале.
О том, что в городе Топки пропавшую накануне девочку нашли мертвой в колодце с признаками насильственной смерти вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью, сообщалось ранее в этот день.