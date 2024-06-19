Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом 19 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет», — говорится в сообщении главы региона в его Telegram-канале.

Гладков рассказал, что в поселке Майский Белгородского района после отражения этой воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены стекла на веранде одного из частных домов, а в другом доме выбиты окна и посечен фасад.

Губернатор добавил, на месте работают все оперативные службы, а сведения о последствиях украинской атаки уточняются.

Накануне, 18 июня, Гладков сообщил, что в Белгородской области из-за атак ВСУ один дом сгорел и пять оказались повреждены, также пострадали автомобили. Они находятся в Белгородском районе и Грайворонском городском округе.

В тот же день губернатор рассказал, что жительница села в Белгородской области пострадала при атаке БПЛА. Раненую доставили в центральную районную больницу и оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение она пройдет в городской больнице №2 в Белгороде.

15 июня Гладков сообщал, что в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому городскому округу Белгородской области пострадали два мирных жителя. По его словам, один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. У еще одного мужчины диагностировали осколочные раны спины и кисти.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.