Пропавшую в Кузбассе девочку нашли мертвой в колодце

В городе Топки Кемеровской области пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой в колодце с признаками насильственной смерти. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Девочка пропала накануне, 18 июня.

«В ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Как уточняется, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК РФ. Они проводят осмотр, а также другие следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

Также 18 июня 10-летняя девочка пропала во время прогулки в Свердловской области. Поисково-спасательные мероприятия ведутся с участием кинологической службы Свердловской и Челябинской областей, сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, поисково-спасательных отрядов области.