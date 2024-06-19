Реклама
Прямой эфир
Политика
Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Общество
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мир
Посол Эстонии заявила о готовности Таллина обсудить отправку войск на Украину
Авто
Chery анонсировала обновленный Tiggo 7 Pro Max для России
Авто
Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит 10 тыс. авто к июлю
Происшествия
В Москве иностранец потушил свечи в церкви и напал на прихожанку
Общество
В МВД сообщили о высылке из РФ более 30 тыс. иностранцев с начала 2024 года
Общество
В России рекомендовали признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
Общество
В Кузбассе задержан подозреваемый в гибели девочки, чье тело нашли в колодце
Общество
В Госдуме призвали запретить гражданам некоторых стран усыновлять детей из РФ
Мир
Встречу представителей Белого дома и Израиля отменили после заявления Нетаньяху
Мир
Путин восхитился преображением Пхеньяна за последние 24 года
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании в конце недели
Политика
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе завершились в Пхеньяне
Мир
Ким Чен Ын заявил о «новом расцвете» отношений между РФ и КНДР
Политика
Путин выразил уверенность в продуктивности переговоров с председателем КНДР
Мир
Путин высоко оценил поддержку КНДР политики России

Пропавшую в Кузбассе девочку нашли мертвой в колодце

0
Фото: t.me/SKRKuzbass
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Топки Кемеровской области пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой в колодце с признаками насильственной смерти. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Девочка пропала накануне, 18 июня.

«В ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Как уточняется, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК РФ. Они проводят осмотр, а также другие следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

Найти или опознать: в России могут ввести обязательную геномную регистрацию родственников пропавших
Это увеличит число раскрытых дел об исчезновении людей

Также 18 июня 10-летняя девочка пропала во время прогулки в Свердловской области. Поисково-спасательные мероприятия ведутся с участием кинологической службы Свердловской и Челябинской областей, сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, поисково-спасательных отрядов области.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024