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В Приморье завели дело о халатности в полиции после изнасилования девушки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Приморском крае было возбуждено уголовное дело о халатности в полиции после того, как мигранты, незаконно находившиеся на территории РФ, изнасиловали девушку. Об этом 19 июня сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) региона.

«СКР Приморья установлено, что обвиняемые в преступлении против половой неприкосновенности мигранты находились на территории РФ незаконно. <...> Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

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Ранее, 18 июня, следственные органы Приморья возбудили уголовное дело о групповом изнасиловании иностранцами сотрудницы кафе. Сообщалось, что четверо подозреваемых задержаны и доставлены в отдел для производства следственных действий.

Позднее суд во Владивостоке арестовал четверых подозреваемых в изнасиловании девушки. Отмечается, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, указали в краевой прокуратуре.

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