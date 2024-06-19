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На Сахалине задержали находившегося 26 лет в федеральном розыске мужчину

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Фото: Пресс-служба УМВД Росси по Сахалинской области
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Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Южно-Сахалинск задержали в Челябинске сахалинца, который находился 26 лет в межгосударственном розыске за совершение разбоя в составе организованной группы. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области.

По данным полицейских, ранее мужчине было предъявлено обвинение в совершении в начале 1996 года разбоя в составе организованной группы и незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он был заключен под стражу, однако в августе 1996 года мера пресечения была изменена — мужчину отпустили под залог в размере 5 млн рублей.

По итогам проведения следственных мероприятий уголовное дело в декабре 1997 года было передано в Южно-Сахалинский городской суд, однако подсудимый на судебное заседание не явился, в связи с чем его объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Судебное разбирательство было приостановлено, а мера пресечения заменена на заключение под стражу.

В конце ноября 2003 года по заявлению супруги разыскиваемый сахалинец решением Макаровского районного суда был признан безвестно отсутствующим. Несмотря на это, сотрудники полиции розыск не прекратили.

В январе 2024 года сахалинскими оперативниками в процессе обмена данными с сотрудниками МВД Республики Белоруссия получена информация, что осенью 2000 года разыскиваемый купил билет на поезд в Москву. Кроме того, мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности в Челябинске. Там он и был задержан и помещен в СИЗО в Челябинской области.

Отмечается, что на данный момент осуществляется этапирование разыскиваемого на Сахалин.

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Ранее, 17 июня, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Московской области был задержан бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских, обвиняемый в крупном мошенничестве со средствами АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг». Он скрывался от следствия 12 лет.

Следствие установило, что в 2007 и 2008 годах экс-начальник департамента и его сообщники, предприниматели из Липецкой области, через подконтрольные юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Они также присвоили средства, полученные от АО «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше 2 млрд рублей.

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