ЦТАК: Путин выразил Ким Чен Ыну глубокую благодарность за личную встречу

Президент России Владимир Путин выразил лидеру КНДР Ким Чен Ыну глубокую благодарность за теплый прием. Об этом 18 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил глубокую признательность за теплый прием, оказанный товарищем Ким Чен Ыном на аэродроме», — говорится в публикации.

Затем глава КНДР вместе с российским лидером сел в президентский лимузин Aurus для сопровождения Путина до резиденции для почетных гостей «Кымсусан».

Президент РФ Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР, его в аэропорту встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. В Пхеньяне президент РФ не был с 2000 года. На тот момент его визави был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Пхеньян к визиту российского лидера украсили флагами России и портретами Путина, а на терминале в аэропорту повесили плакат с надписью «Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!».

Путин будет находиться в КНДР с визитом 18 и 19 июня. Предстоят переговоры в расширенном составе, а также неформальное общение российского главы государства и с северокорейским лидером. Программа предусматривает торжественный концерт и государственный прием, планируется возложение венка к монументу освобождения Кореи Советской армией.