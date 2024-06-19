Москвичей пригласили на фестиваль «Мороженое и сладости»

На Тверском бульваре в столице стартует пятидневный фестиваль «Мороженое и сладости», который проходит в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Гостей площадки ждет мороженое по самым разным рецептам, варенье из летних фруктов и ягод, а также сахарная вата. На прилавках есть также мармелад, конфитюры и разнообразные чаи.

В программе фестиваля также кулинарные шоу: повара будут варить клубничное варенье, абрикосовое варенье с косточкой и варенье из черешни.

В арт-студии можно будет самостоятельно приготовить мороженое в стиле поп-арт, десерт в технике повторяющихся узоров и яркое эскимо. На творческих мастер-классах также предложат разработать сценарий сладкой летней вечеринки, придумать для нее меню и номер для выступления, а еще — расписать баночку для варенья Алисы Селезневой образами Третьей планеты, декорировать электронные наручные часы рыбками и создать очки-ягодки. Детям же предложат придумать собственный рецепт варенья и наладить работу своей фабрики мороженого.



Во время танцевальных занятий в рамках фестиваля можно будет научиться танцевать сальсу, бачату, хип-хоп и джазфанк. А любителям спорта предложат поиграть в баскетбол и бадминтон.