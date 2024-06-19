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Курсом импортозамещения

Эксперт в сфере вычислительной техники Светлана Легостаева — о задачах РФ в достижении технологической независимости
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Исторически отрасль электронной промышленности предполагает глобальную технологическую кооперацию. Поэтому задача, которую решает эта сфера, в определенном смысле уникальна. С учетом геополитических факторов сегодня важно, с кем выстраивается кооперация и какие технологические операции осуществляются именно в России, чтобы уровень технологического суверенитета был максимально высоким.

Курс на импортозамещение, взятый еще в 2014–2015 годах, был абсолютно правильным. Сегодня Реестр электронной продукции, которую мы относим к отечественной, наполнен большим количеством позиций во всех категориях. Это и серверы, и системы хранения данных, и моноблоки, и ноутбуки, и так далее. Но важно понимать, какие именно технологические операции осуществляются в России, постоянно акцентируя на них внимание, чтобы достичь технологической независимости.

Я с оптимизмом смотрю в будущее отрасли, потому что вижу, с чего мы стартовали и к чему пришли, — это нельзя недооценивать. То, что впереди еще много задач, связанных в первую очередь с микроэлектронной составляющей, — да, это так. Но дорогу осилит идущий, заделы у нас хорошие. Если несколько лет назад нас называли сборщиками, то сегодня у нас уже работают российские заводы, на которых происходит не только сборка конечных изделий, но и производятся платы. Надо понимать, что отрасль настолько ресурсоемкая и высокотехнологичная, что нельзя ожидать достижения высокого уровня суверенитета в короткие сроки.

На конференции ЦИПР в мае в Нижнем Новгороде — известном и авторитетном мероприятии — проходил опрос о том, что участники отрасли считают главными факторами, тормозящими движение к поставленным целям. Эксперты были единодушны: главные проблемы, которые важно решать, — это привлечение инвестиций и подготовка кадров.

С одной стороны, отрасль получает беспрецедентное по объему финансирование. Только на разработку устройств была выделена государственная субсидия в объеме 156 млрд рублей. Компании — получатели субсидий взяли на себя очень высокие показатели по коммерциализации разработанной продукции, которые они должны достичь. Кроме того, отрасль имеет налоговые льготы — это тоже крайне важная форма поддержки. Но заемные средства при текущих ставках финансирования для производственного сектора — тяжелая нагрузка. Поэтому важной мерой поддержки являются льготные кредиты.

Второй вопрос — кадры. Надо отметить, что уход с российского рынка западных компаний, которые по сути оккупировали ведущие российские вузы, сыграл отрасли на руку. Сегодня отечественные производители уже набрали мышечную массу, их бренды стали известны, а задачи, которые решаются этими компаниями, стали интересны молодежи. Это позволило успешно занять места иностранных вендоров. Сейчас практически каждый вуз имеет кафедры и сотрудничает с нашими разработчиками и производителями. Конечно, это процесс долгосрочный и трудоемкий, но ситуация кардинально отличается от ситуации, скажем, 2021 года.

Для полноценного технологического цикла очень важно возрождение и повышение престижности среднего специального образования. Сейчас ведущие производители активно взаимодействуют с этим сегментом. Кроме того, компании разрабатывают программы сотрудничества со школами, организовывая дни открытых дверей, чтобы молодые люди увидели не только офис, но и производство. Это очень сильно влияет на восприятие молодежи, повышает имидж отрасли.

Одним из результатов последнего года стал выход отечественных производителей в розничные сети, что очень важно и с точки зрения расширения для них рынка, и с точки зрения формирования имиджа отечественных брендов в глазах потребителя. А главное — потребитель убеждается в конкурентоспособности нашей продукции. А это значит, что все наши цели постепенно будут достигнуты.

Автор — генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»

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