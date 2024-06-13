В МТС сообщили о самой мощной за год DDoS-атаке из Турции, Испании и Польши
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- В МТС сообщили о самой мощной за год DDoS-атаке из Турции, Испании и Польши
Самая мощная за год DDoS-атака на сеть МТС была совершена одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая. Об этом в четверг, 13 июня, рассказали в пресс-службе компании.
«Атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тыс. устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около двух часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак МТС RED составило считаные минуты», — рассказал представитель компании в интервью «РИА Новости».
Ключевой особенностью атаки была нацеленность злоумышленников на конкретное сетевое оборудование, считают в компании, что в случае успеха привело бы к отключению доступа в интернет для пользователей оператора целого региона.
Представитель МТС сообщил, что это свидетельствует о тщательности и системности подготовки нападения.
Ранее, 15 апреля, представители Роскомнадзора сообщили «Известиям», что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в I квартале 2024 года отразили 512 DDoS-атак, тогда как за весь прошлый год число таких нападений составило 185. Целью кибератак становятся государственные ресурсы, финансовые и транспортные организации, операторы связи, крупные СМИ и региональные новостные агентства, уточнили в организации.