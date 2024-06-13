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Турчак подал документы в избирком для участия в выборах главы Республики Алтай

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Фото: t.me/turchak_andrey
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Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак подал документы в избирательную комиссию как кандидат на должность главы региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 13 июня.

«Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой «Единой России» проведу ее «в полях», общаясь с людьми», — поделился он планами.

По мнению Турчака, такой подход позволит ему лучше понять проблемы республики, что в дальнейшем даст возможность грамотно сформировать программу развития региона. Он подчеркнул важность соответствия такой программы реальным запросам населения.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-спикера Совета Федерации Турчака врио главы Республики Алтай 4 июня. Российский лидер подчеркивал, что Турчак хорошо себя проявил в должности губернатора Псковской области, в Совете Федерации и партии «Единая Россия».

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края. По его словам, такая тема сейчас «не на повестке дня».

10 июня Турчак подтвердил, что объединения не будет, и подчеркнул, что на своем посту намерен соблюдать баланс между экономическим развитием и интересами местных жителей.

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