Движение на Кольцевой линии московского метро полностью восстановлено
Движение на Кольцевой линии Московского метрополитена, остановленное ранее из-за человека на путях, полностью восстановлено. Об этом 13 июня сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
«Движение на Кольцевой линии по часовой стрелке восстановлено и введено в график!» — говорится в сообщении ведомства.
О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.
В начале апреля два человека оказались на путях на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях московского метро. Из-за случившегося интервалы движения были увеличены.