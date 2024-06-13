В Иркутской области в ДТП с грузовиком погиб подросток
В Шелеховском районе Иркутской области в результате ДТП с грузовиком погиб подросток. Об этом 13 мая сообщили в Telegram-канале Управления Госавтоинспекции по региону.
По предварительным данным, 29-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Passo. В результате аварии скончался 13-летний пассажир иномарки, 36-летний водитель автомобиля был госпитализирован.
«На месте сотрудники Госавтоинспекции провели процедуру освидетельствования водителя фургона, которая показала наличие в выдыхаемом воздухе паров алкоголя, в 2,5 раза превышающего допустимую норму», — говорится в сообщении.
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