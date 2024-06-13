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Зенитчики ВС РФ уничтожили украинский дрон «Валькирия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) группировки войск «Центр» уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Валькирия». Кадры охоты за дроном противника показали «Известия» в четверг, 13 июня.

Звуки стрельбы в районе раздаются постоянно. Причем огонь ведется из разных зон. Это связано с тем, что в небе кружат украинские беспилотники.

Огонь ведется в том числе из пулеметов, но главное оружие — комплекс «Стрела-10». «Валькирия» улетела, но потом снова вернулась, рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«В данный момент пролетала «Валькирия». Цель несложная, ее можно поразить, но она летает низко, приманивая подразделения ПВО (системы противовоздушной обороны. — Ред.), чтобы видеть, кто и откуда работает. В этот момент на высоте может находиться более разработанный беспилотник, который наблюдает за этой обстановкой», — объяснил офицер российской армии с позывным Гарпун.

Однако, как рассказали военнослужащие, они привыкли к любым уловкам украинской стороны.

«Ракета с самонаводящейся головкой. Выкатывают, нахожу ее в визире, беру ее в визир, захватывают зону поражения», — сообщил оператор ЗРК группировки войск «Центр» с позывным Родя.

После этого ракете остается только попасть в цель. В итоге «Валькирия», которая наблюдала за позициями российской армии, уничтожена. Расчет продолжает дежурство, поскольку до вылета нового дрона-разведчика обычно проходит меньше часа.

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало фрагмент боевой работы спецназа, который с помощью БПЛА уничтожал танки зарубежного производства. По данным ведомства, расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении с начала спецоперации уничтожили более 100 единиц техники ВСУ, включая иностранные танки Abrams и Leopard.

Ранее, 12 июня, военнослужащим мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» вручили государственные награды за освобождение от боевиков ВСУ населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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