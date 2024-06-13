Движение на Кольцевой линии метро Москвы приостановили из-за человека на путях
На Кольцевой линии метро Москвы временно приостановлено движение по часовой стрелке, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Незадолго до этого в дептрансе сообщалось, что интервалы движения по Кольцевой линии были увеличены из-за человека на путях.
«Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями», — говорится в сообщении.
В начале апреля два человека оказались на путях на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях московского метро. Из-за случившегося интервалы движения были увеличены.