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Politico указала на ослабление поддержки Украины после выборов в Европарламент

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Результаты выборов в Европарламент (ЕП) отразятся на финансовой и военной поддержке Украины. Об этом в среду, 12 июня, сообщает газета Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников.

При этом официальные лица США утверждают, что Киев не сразу ощутит последствия работы ультраправых парламентариев, победивших в Германии и Франции, которые скептически относятся к продолжению помощи Украине.

Как отметила бывший заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Хизер Конли, из разговоров с чиновниками из союзных стран можно сделать вывод, что политики стремятся снабдить Киев как можно большим количеством вооружения до объявления результатов президентских выборов в США, в которых может победить 45-й президент Дональд Трамп, не разделяющий взгляды Демократической партии на украинский конфликт.

Тем не менее, возразил один из сотрудников Пентагона, активизация поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) связана с искренним намерением не дать России одержать победу в конфликте.

Одной из целей, над достижением которых западные чиновники работают во время встреч на этой неделе, является разработка комплекса программ по созданию «моста» к вступлению Украины в НАТО в преддверии саммита альянса в Вашингтоне, сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США. По его словам, работа в этом направлении проводилась в течение продолжительного времени, и результаты этих усилий станут очевидны в ближайшие пару месяцев.

Правые усилили позиции в Европарламенте. Что это означает

Выборы в Европарламент прошли 6–9 июня 2024 года, после будет проведено обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета. Во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в ЕП, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. В ФРГ первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% голосов, в то время как СДПГ канцлера Олафа Шольца набрала 13,9%, показав худший результат в своей истории.

10 июня британский историк и политолог Тимоти Гартон-Эш также заявил, что политика партий, которые в ходе выборов в Европарламент набрали большинство голосов, приведет к сокращению поддержки Украины.

Тогда же депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что крайне односторонняя проукраинская позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может вовлечь Европу в континентальную войну.

До этого, 9 июня, эксперт из Германии Харли Шлангер указал на то, что большинство населения Европы выступает против обязательств Евросоюза отправлять военную помощь на Украину и его участия в конфликте. Он считает, что европейцы должны отстаивать интересы нации и стремиться к «улучшению отношений с Россией.

1 июня депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о готовности партии присоединиться к коалиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мир. Он подчеркнул, что партия выступает против поставок Киеву оружия. Линдеманн также сослался на президентские выборы в США: если выиграет бывший американский лидер Дональд Трамп, он может очень быстро прекратить поставки оружия Украине и сам конфликт.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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