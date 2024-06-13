В Приморье рабочего убило током при монтаже рекламного баннера
Рабочего убило током при монтаже рекламного баннера в городе Арсеньеве Приморского края, еще одного госпитализировали с травмами. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Отмечается, что в процессе установки баннера на придорожный рекламный щит двое рабочих, которые являются братьями, оказались близко к высоковольтному проводу линии электропередачи.
В сообщении говорится, что в результате контакта с проводом от удара током погиб мужчина 1977 года рождения. Его брат 1979 года рождения был доставлен в больницу с электротравмой и травмами от падения с высоты.
«Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также законность итогового решения по результатам доследственной проверки», — заявил прибывший на место происшествия прокурор города Дмитрий Струков.
Ранее, 11 июня, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в тоннеле метро при проведении работ. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).