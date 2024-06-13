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Разведчики группировки «Восток» уничтожили ДРГ ВСУ в районе Времьевского выступа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе одного из боевых выходов разведчики группировки войск «Восток» уничтожили ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времьевского выступа. Минобороны 13 июня показало фрагмент работы российских военных.

В ходе очередного боевого выхода для доразведки местности в районе Времьевского выступа в Запорожской области расчетом беспилотного летательного аппарата в одной из лесополос на окраине населенного пункта была обнаружена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ.

По переданным разведчиками координатам отработала артиллерия ВС РФ, после чего расчет БПЛА осуществил точечные сбросы боеприпасов с воздуха и уничтожил группу украинских диверсантов.

«Была поставлена задача проверить лесополосу, сколько подразделений сможем там разместить, сколько техники, возможны ли пути подхода людям и технике. Я около месяца бродил-гулял там, знал каждый кустик, пенек и каждую норку, чтобы при необходимости укрыть личный состав и технику», — рассказал командир разведывательной роты с позывным Мелкий.

Разведчики работают порой в тылу врага с целью добычи данных о местоположении и численности противника. По их словам, сейчас в районе Времьевского выступа ресурсы ВСУ почти на исходе. Как отметил разведчик-пулеметчик с позывным Ворон, техники стало значительно меньше, но она есть, ее подтягивают — это в основном натовские образцы вооружения, так как своих боевых машин и танков у ВСУ не осталось.

Разведчик-пулеметчик с позывным Кузбасс отметил, что порой на российских частотах проскакивают переговоры ВСУ, однако украинский язык слышится при этом редко — в основном говорят на разных иностранных языках.

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12 июня оборонное ведомство РФ сообщило о том, что российские военные нанесли удар по инфраструктуре авиационной базы ВСУ и пункту временной дислокации наемников. Кроме того, были поражены места подготовки безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.

Также в этот день министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным доложили о ходе проведения спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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