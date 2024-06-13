Спецназ группировки войск «Центр» с начала СВО уничтожил более 100 единиц техники ВСУ

Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении с начала спецоперации уничтожили более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая иностранные танки Abrams и Leopard. Минобороны 13 июня показало фрагмент боевой работы спецназа, который с помощью БПЛА уничтожал танки зарубежного производства.

По словам инженера FPV-расчета с позывным Алтай, работают бойцы по любой технике: от самых малых пикапов до танков.

«Маленькой такой морковкой совсем недавно уничтожили Abrams — главное попасть туда, куда нужно. Был ночной вылет, прилетели на разведку, и оператор увидел танк. Начали его преследовать, дождались, когда он доедет до того места, где нам лучше всего будет пикировать. Первым снарядом попали ему под башню — он загорелся, проехал метров триста, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину», — рассказал он.

С помощью специальных очков, в которые встроен экран, оператор дрона видит пространство перед беспилотным аппаратом. Его помощник запускает БПЛА и отслеживает направление полета, чтобы ориентировать и корректировать работу. Снаряд попадает точно в цель. Такая работа в бою — результат долгих тренировок на полигоне.

Операторы БПЛА принимают активное участие не только в уничтожении боевой техники, но и в штурме огневых позиций, блиндажей ВСУ. Они непрерывно ведут разведку с воздуха за полем боя, выдают координаты для нанесения ударов артиллерии, авиации, корректируют работу штурмовых групп на переднем крае, пояснили в оборонном ведомстве.

12 июня член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков рассказал, почему иностранные танки Abrams (производство США) и Leopard 2 (ФРГ) в составе ВСУ становятся легкой добычей российских военных. По его словам, они тяжелые и неповоротливые на украинской земле.

В тот же день Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожает дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ ВСУ. На видео заметны удары снарядов «Искандер-М» по позициям украинского дивизиона, а также вторичная детонация.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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