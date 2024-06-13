Реклама
Прямой эфир
Культура
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» призналась в любви к борщу и оливье
Мир
Почти 100 человек пострадали во время протестов в Армении
Экономика
В ГД внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ уже после вычета НДФЛ
Экономика
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Экономика
Объем выдачи льготной ипотеки в мае повысился на 17%
Общество
Дело о рекордной взятке поступило в суд Балашихи
Мир
День России отпраздновали в турецкой Анталье
Мир
Столтенберг призвал сделать обязательными поставки оружия Киеву для стран — членов НАТО
Армия
ВКС России нанесли 10 ударов по базам боевиков в Сирии
Мир
Посол Антонов заявил об ответе России на навязываемую США конфронтацию
Армия
Российские конструкторы разработали новый компактный пулемет ПКZ
Мир
В США задержали ворвавшуюся с оружием в здание ФБР женщину
Общество
Синоптики спрогнозировали до +23 градусов и дожди в Москве 13 июня
Мир
Акция протеста против властей в Буэнос-Айресе привела к пожарам и пострадавшим
Спорт
Лионель Месси назвал «Интер Майами» своим последним клубом
Общество
В 20% колледжей и техникумов нет мероприятий по трудоустройству учащихся
Экономика
Центробанк принял решение о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня

Эксперт назвал повлиявшие на отравление почти 300 человек в Дагестане факторы

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сложный рельеф региона, а также специфические источники питьевой воды и резервуары указывают на системные проблемы с водопроводно-канализационным хозяйством в Дагестане. Об этом «Известиям» рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Массовое отравление на Камчатке: все пациенты питались в одном кафе
Более 40 человек попали в больницу после обеда в заведении при стройке аэропорта

«Сейчас вода во многих селах, районах подается по часам. Это большая проблема конкретного региона. В предшествующие годы уже возбуждались уголовные дела, связанные с нарушением при строительстве очистных сооружений и водопроводов», — отметил он.

Одна из причин отравления почти 300 человек в Буйнакске — техногенная, поэтому виновных в этом инциденте может и не быть. Однако эксперт отверг версию об утечке из-за износа сетей.

«Есть территории, где износ более сильный, но там таких отравлений не происходит. Череда жилых кварталов и промышленных объектов на пути поставки воды до потребителей — это тот риск, который может приводить к примесям опасных для здоровья людей веществ и дальнейшему отравлению», — подчеркнул Склянчук.

Власти могут пересмотреть мастер-планы городов и населенных пунктов и потом переселить людей, но это очень затратно, отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трубный вопрос: почему почти 300 человек отравились водой в Дагестане

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024