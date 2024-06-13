Эксперт назвал повлиявшие на отравление почти 300 человек в Дагестане факторы
Сложный рельеф региона, а также специфические источники питьевой воды и резервуары указывают на системные проблемы с водопроводно-канализационным хозяйством в Дагестане. Об этом «Известиям» рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.
«Сейчас вода во многих селах, районах подается по часам. Это большая проблема конкретного региона. В предшествующие годы уже возбуждались уголовные дела, связанные с нарушением при строительстве очистных сооружений и водопроводов», — отметил он.
Одна из причин отравления почти 300 человек в Буйнакске — техногенная, поэтому виновных в этом инциденте может и не быть. Однако эксперт отверг версию об утечке из-за износа сетей.
«Есть территории, где износ более сильный, но там таких отравлений не происходит. Череда жилых кварталов и промышленных объектов на пути поставки воды до потребителей — это тот риск, который может приводить к примесям опасных для здоровья людей веществ и дальнейшему отравлению», — подчеркнул Склянчук.
Власти могут пересмотреть мастер-планы городов и населенных пунктов и потом переселить людей, но это очень затратно, отметил эксперт.
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Трубный вопрос: почему почти 300 человек отравились водой в Дагестане