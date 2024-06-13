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На Apple TV+ вышел ремейк «Презумпции невиновности» с Джилленхолом

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Фото: Apple TV+
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На Apple TV+ 12 июня стартовал мини-сериал «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. В сериале восемь эпизодов, и это сыграло на руку проекту: персонажи стали объемнее и насыщеннее, сюжетных линий стало больше, а главный герой Расти Сэбич — многослойнее.

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Это не первая экранизация одноименного романа писателя Скотта Туроу, который и сам юрист. Видимо, поэтому его бестселлеры «Презумпция невиновности» и «Судебные ошибки» снискали такой успех. В 1990 году на экраны в США и Канаде вышел полный метр с Харрисоном Фордом в главной роли, собрав $11,7 млн в дебютный уикенд.

В юридической практике понятие «презумпция невиновности» означает, что обвиняемый остается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном порядке. Нюанс в том, что задача доказать свою невиновность лежит на плечах обвиняемого. Окружной прокурор Расти Сэбич в исполнении Джилленхола должен защищать себя сам: его подозревают в убийстве коллеги, сексуальную связь с которой он скрывал.

У лауреата 11 премий «Эмми» телевизионного сценариста Дэвида Э. Келли много юридических триллеров в портфолио — это в том числе «Закон Лос-Анджелеса», «Практика», «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад». «Презумпции невиновности» — идеальное сочетание юридических интриг и тайн, грамотно адаптированный к современным реалиям ремейк.

На протяжении всего сериала Келли побуждает зрителя сомневаться в невиновности Сэбича. Тот принимает много необдуманных решений и поспешных суждений, склонен к насилию и сталкерингу, угрозам коллегам. Даже его дети полагают, что он мог стать убийцей на почве страсти. И это напряжение работает только благодаря потрясающей игре актера.

В «Презумпции невиновности» герой Джилленхола — это кипящий котел, который вот-вот взорвется. Это человек с моральными противоречиями, чьи дорогие костюмы едва ли скрывают тугие узлы напряжения, тревоги и паранойи. А еще он невероятно зол на обеих женщин за то, что они не позволяют ему иметь то, что он хочет, — жену, которая любит и уважает его, и любовницу, с которой он находит отдушину и «подсаживается» на иглу ощущения себя живым.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 13 июня, в 10:00

Виноватый ли я: Джилленхол в «Презумпции невиновности» соперничает с Фордом

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