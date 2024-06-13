В США задержали ворвавшуюся с оружием в здание ФБР женщину
В Сиэтле (штат Вашингтон) в США арестовали женщину, которая ворвалась в здание Федерального бюро расследований (ФБР) с оружием. Об этом в среду, 12 июня, сообщила газета Daily Mail.
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, женщина вошла в вестибюль и приставила оружие к своей груди. Заложников она не брала. По информации телеканала Fox 13, в здании она находилась около часа.
Инцидент удалось урегулировать с помощью переговорщиков. Полиция временно перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.
Полиция и ФБР пытаются выяснить мотивы ее действий. Никаких обвинений предъявлено не было.
В декабре прошлого года неподалеку от здания Капитолия США задержали мужчину, вооруженного ножом и мачете. Нарушителя идентифицировали как 23-летнего Хосе Леонардо Маркеса. Он не имеет постоянного адреса проживания и не смог ответить, что именно делал в Вашингтоне. Ему инкриминируется нарушение правил ношения и хранения оружия.