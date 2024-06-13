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В США задержали ворвавшуюся с оружием в здание ФБР женщину

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Фото: соцсети
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В Сиэтле (штат Вашингтон) в США арестовали женщину, которая ворвалась в здание Федерального бюро расследований (ФБР) с оружием. Об этом в среду, 12 июня, сообщила газета Daily Mail.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, женщина вошла в вестибюль и приставила оружие к своей груди. Заложников она не брала. По информации телеканала Fox 13, в здании она находилась около часа.

Инцидент удалось урегулировать с помощью переговорщиков. Полиция временно перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.

Полиция и ФБР пытаются выяснить мотивы ее действий. Никаких обвинений предъявлено не было.

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В декабре прошлого года неподалеку от здания Капитолия США задержали мужчину, вооруженного ножом и мачете. Нарушителя идентифицировали как 23-летнего Хосе Леонардо Маркеса. Он не имеет постоянного адреса проживания и не смог ответить, что именно делал в Вашингтоне. Ему инкриминируется нарушение правил ношения и хранения оружия.

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