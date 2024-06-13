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Конгрессмен Госар назвал «новым дном» Байдена поставки оружия «Азову»

Конгрессмен Госар: Байден «достиг нового дна», разрешив поставлять оружие «Азову»
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Администрация американского президента Джо Байдена «достигла нового дна», когда объявила о снятии запрета на поставки вооружений украинскому националистическому полку «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил 12 июня конгрессмен Пол Госар (республиканец от Аризоны).

«Это новое дно даже для Джо Байдена. Его администрация и не скрывает того факта, что США сейчас вооружают агрессивный пронацистский батальон на Украине, продлевая эту кровавую и смертоносную опосредованную войну», — сказал он в комментарии «РИА Новости».

10 июня газета The Washington Post (WP) со ссылкой на Госдеп США написала о том, что Вашингтон снял запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов». В публикации утверждается, что террористический батальон прошел проверку, предписанную законом Лихи.

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11 июня посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя решение американской администрации, заявил, что шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения. Он добавил, что нынешняя ситуация не может не напоминать о плачевном опыте США на Ближнем Востоке.

9 июня советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что ВСУ уже воспользовались разрешением Вашингтона наносить удары по территориям РФ переданным США оружием. По мнению политика, принятое Байденом решение является проявлением «здравого смысла» на наступления российской армии на харьковском направлении.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину таким же образом или асимметрично. Также глава государства отметил, что украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться высокоточным западным оружием.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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