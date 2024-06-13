Маск призвал признать террористами ряд украинских НКО за «черные списки» политиков США

Предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил признать террористическими украинские некоммерческие организации (НКО), которые составляли «черные списки» американских политиков из Республиканской партии. Об этом американский бизнесмен написал в соцсети X (ранее Twitter) в среду, 12 июня.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в список санкционированных террористических организаций», ― заявил Маск.

Так бизнесмен прокомментировал высказывание кандидата на пост представителя штата Индиана от Республиканской партии Джима Бэнкса, в котором говорилось, что профильный комитет палаты представителей CША добился решения о прекращении финансирования украинских организаций, которые составляли «черные списки» американских политических деятелей, выступавших против поддержки Киева.

Кроме того, Илон Маск поддержал предложение экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами проверить Агентство США по международному развитию (USAID), которое финансирует некоммерческие организации на Украине.

«Пришло время провести аудит USAID и всех остальных агентств, которые выбрасывают доллары наших налогоплательщиков», ― написал Рамасвами.

Республиканская партия ― главный противник поддержки Украины. Как отметил 6 мая лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис, среди республиканцев набирает обороты пророссийская фракция. Он полагает, что возглавляет эту фракцию член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

Позднее, 21 мая, Грин отметила, что не стоит принуждать налогоплательщиков США финансировать правительство Украины на $1 млрд в месяц и около $200 млрд на конфликт, который украинцы не могут выиграть.

При этом 5 июня FT узнала о намерении США выделить Киеву $50 млрд при продлении ЕС санкций против РФ. По информации газеты, данное предложение Вашингтона будет обсуждаться в среду на виртуальной встрече министров финансов европейских стран.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что представители Республиканской и Демократической партий во время голосования по пакету помощи Украине поругались из-за украинских флагов, которые принесли некоторые демократы. По сообщению телеканала Fox News, демократы начали размахивать украинскими флагами. И председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.

В феврале экс-президент США Дональд Трамп призвал оказать помощь Украине в долг. Он порекомендовал Киеву выдать кредит на $60 млрд. Трамп также выразил мнение, что никакой зарубежной стране нельзя оказывать помощь безвозмездно.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.