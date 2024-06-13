Реклама
Прямой эфир
Мир
В США правозащитники намерены оспорить в суде новые правила предоставления убежища
Мир
Министр обороны Канады сообщил об отправке Киеву первых бронемашин
Общество
Эксперт платформы «Мошеловка» объяснила опасность шуток с мошенниками
Армия
Зенитчики ВС РФ уничтожили украинский дрон «Валькирия»
Мир
Политолог указал на выгоду для США в случае выхода Армении из ОДКБ
Армия
Разведчики группировки «Восток» уничтожили ДРГ ВСУ в районе Времьевского выступа
Мир
Politico указала на ослабление поддержки Украины после выборов в Европарламент
Армия
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами
Экономика
Экономист рассказал о подготовке РФ к санкциям США против Мосбиржи
Мир
Маск призвал признать террористами ряд украинских НКО за «черные списки» политиков США
Армия
Российские конструкторы разработали новый компактный пулемет ПКZ
Мир
В США задержали ворвавшуюся с оружием в здание ФБР женщину
Общество
Синоптики спрогнозировали до +23 градусов и дожди в Москве 13 июня
Мир
Акция протеста против властей в Буэнос-Айресе привела к пожарам и пострадавшим
Спорт
Лионель Месси назвал «Интер Майами» своим последним клубом
Общество
В 20% колледжей и техникумов нет мероприятий по трудоустройству учащихся
Экономика
Центробанк принял решение о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня

Маск призвал признать террористами ряд украинских НКО за «черные списки» политиков США

0
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил признать террористическими украинские некоммерческие организации (НКО), которые составляли «черные списки» американских политиков из Республиканской партии. Об этом американский бизнесмен написал в соцсети X (ранее Twitter) в среду, 12 июня.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в список санкционированных террористических организаций», ― заявил Маск.

Так бизнесмен прокомментировал высказывание кандидата на пост представителя штата Индиана от Республиканской партии Джима Бэнкса, в котором говорилось, что профильный комитет палаты представителей CША добился решения о прекращении финансирования украинских организаций, которые составляли «черные списки» американских политических деятелей, выступавших против поддержки Киева.

Кроме того, Илон Маск поддержал предложение экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами проверить Агентство США по международному развитию (USAID), которое финансирует некоммерческие организации на Украине.

«Пришло время провести аудит USAID и всех остальных агентств, которые выбрасывают доллары наших налогоплательщиков», ― написал Рамасвами.

Выстрел в небо: Украина стала полигоном для западных средств ПВО
С какими зенитными комплексами сталкиваются российские военные в зоне СВО

Республиканская партия ― главный противник поддержки Украины. Как отметил 6 мая лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис, среди республиканцев набирает обороты пророссийская фракция. Он полагает, что возглавляет эту фракцию член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

Позднее, 21 мая, Грин отметила, что не стоит принуждать налогоплательщиков США финансировать правительство Украины на $1 млрд в месяц и около $200 млрд на конфликт, который украинцы не могут выиграть.

При этом 5 июня FT узнала о намерении США выделить Киеву $50 млрд при продлении ЕС санкций против РФ. По информации газеты, данное предложение Вашингтона будет обсуждаться в среду на виртуальной встрече министров финансов европейских стран.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что представители Республиканской и Демократической партий во время голосования по пакету помощи Украине поругались из-за украинских флагов, которые принесли некоторые демократы. По сообщению телеканала Fox News, демократы начали размахивать украинскими флагами. И председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.

В феврале экс-президент США Дональд Трамп призвал оказать помощь Украине в долг. Он порекомендовал Киеву выдать кредит на $60 млрд. Трамп также выразил мнение, что никакой зарубежной стране нельзя оказывать помощь безвозмездно.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024